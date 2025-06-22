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Сомневались, что Атом запустят? А зря!

На разработку и производство электромобиля Атом правительство даст 24 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2025 банк ПСБ «ПСБ», госкорпорация «ВЭБ.РФ» и АО «Кама» подписали договор синдицированного кредитования на сумму 24 млрд рублей.

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Деньги пойдут на разработку и производство электромобиля Атом. Дело в том, что проект по созданию Атома правительство признало приоритетным и включило его в программу «Фабрики проектного финансирования». Она позволяет получить субсидию, компенсирующую рост ключевой ставки на всем сроке кредитования. То есть это кредит, который «Каме» нужно будет отдать – но кредит с хорошими условиями.

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Ранее «За рулем» рассказывал, что Атом отправится в полярную экспедицию на ледоколе «50 лет Победы», чтобы пройти проверку суровым климатом.

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Как известно, Атом позиционируется как первый российский серийный электромобиль, созданный в России с нуля. По планам, серийное производство на автозаводе «Москвич» должно стартовать в июле 2025 года. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает более реалистичным сроком конец 2025 года – если говорить именно о серийной сборке.

Источник: АТОМ, Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 195
22.06.2025 
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