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Мы перечислили все обновления внедорожника Niva Travel. И знаем, что будет дальше

Максим Кадаков: Niva Travel обновили, но в будущем нас ждет совсем другой Travel

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) АВТОВАЗ представил рестайлинговую версию внедорожника Lada Niva Travel. Хотя изменения нельзя назвать революционными, они вносят заметные улучшения в знакомую модель.

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Наиболее очевидные изменения коснулись внешности, а именно передней части автомобиля. Впервые для Niva Travel в топовых комплектациях появятся светодиодные фары, тогда как базовая версия сохранит привычные галогеновые. Дизайн переднего бампера также обновился и теперь включает встроенные противотуманные фары. Еще одно внешнее усовершенствование – увеличенный до 17 дюймов диаметр колесных дисков (ранее предлагались только 16-дюймовые), на которые устанавливаются шины размерностью 215/60 R17.

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Тормоза теперь немножко другие. Они остались дисковыми спереди, но при этом стали вентилируемыми. Испытатели говорят, что теперь при торможении с высоких скоростей тормоза держат большую нагрузку, что логично, потому что это вентилируемый диск.

И все-таки основным изменением стала замена двигателя. Теперь под капотом работает 8-клапанный агрегат от Lada Granta с увеличенным до 1,8 литра рабочим объемом, выдающий 90 л.с. и 153 Н*м крутящего момента. Поскольку в Granta этот мотор установлен поперечно, а в Niva требуется продольное расположение, инженерам пришлось развернуть его и существенно перекомпоновать подкапотное пространство – решение, аналогичное примененному на Niva Sport.

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Благодаря новому мотору, по заверениям создателей, автомобиль стал более тяговитым, что позволяет реже переключать передачи. Существующая коробка передач и трансмиссия успешно справляются с возросшим крутящим моментом и остались без изменений.

С момента своего появления в 1977 году, оснащенную модернизированным двигателем от ВАЗ-2106, Ниву часто критиковали за недостаток мощности, новый силовой агрегат должен его исправить.

Ожидается, что обновленная Lada Niva Travel поступит в продажу уже в третьем квартале 2025 года.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Ну а в будущем? А в будущем будет совсем другой Travel. Я вам приоткрою небольшую тайну. Завод работает над длинной машиной, в принципе, многие об этом уже, наверное, слышали, даже видели шпионские картинки.

Будет увеличен задний свес, то есть, будет более объемный багажник и поменяется дизайн, потому что задний свес резко меняют пропорции, поэтому будут еще и дизайнерские изменения. Travel будет еще долго жить на конвейере, его будут улучшать, но я надеюсь, что цену буду держать в разумных пределах.


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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
Количество просмотров 4477
23.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-35