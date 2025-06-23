В Россию привезли новый компактный кроссовер Kia — цена вполне демократична

Kia Sonet индийской сборки привезли в Россию по стартовой цене 2,25 млн рублей

На российском рынке появился новый компактный кроссовер – Kia Sonet индийского производства. Его начали привозить в страну по параллельному импорту, предлагая по цене от 2 250 000 рублей.

Сравнение с китайскими конкурентами показывает, что цена за базовые модели таких автомобилей, как Changan CS35 Plus, начинается с 2 569 900 рублей, для GAC GS3 – от 2 449 000 рублей, а Geely Coolray стоит от 2 794 990 рублей.

Kia Sonet представлен на одном из классифайдов компанией из Владивостока за 2 250 000 рублей. Это цена за модель в комплектации Luxury Smart Edition, которая включает в себя кожаный салон, климат-контроль, цифровую панель приборов, мультимедиа с CarPlay, камеру заднего вида с парктрониками и LED-оптику.

Kia Sonet

Частный продавец из Красноярска предлагает аналогичный кроссовер за 2 350 000 рублей, включая все необходимые документы и уплаченный утильсбор. В то же время дилеры предлагают Kia Sonet по значительно более высоким ценам – один из автосалонов в Астрахани оценивает новую модель в 3 250 000 рублей.

Все автомобили, доступные для продажи, имеют идентичные технические характеристики, включая 1,5-литровый двигатель мощностью 115 сил, бесступенчатый вариатор и передний привод. Кроссовер основан на платформе Hyundai Venue и производится на заводе Kia в индийском Анантапуре.

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Источник: Автоновости дня