Российским автоперевозчикам запретят брать анонимные заказы

ОПИ: запрет анонимных заказов в автоперевозках поможет в борьбе с контрабандой

В России может быть введен запрет для автоперевозчиков на работу с анонимными заказчиками, что должно помочь в снижении контрабанды и перевозок опасных грузов. Об этом сказано в письме Общественной потребительской инициативы (ОПИ) к Правительству РФ.

В документе указано, что в законопроекте о реестре грузоперевозчиков, который сейчас рассматривается Госдумой, отсутствует требование для транспортно-логистических платформ проверять легитимность своих заказчиков и исполнителей.

ОПИ также отметила, что нет регулирования для агрегаторов перевозок, и некоторые из них осуществляют регистрацию анонимных отправителей, что может привести к отправке незаконной и небезопасной продукции.

Организация предложила разработать для грузоперевозчиков критерии допуска на рынок и обязывает агрегаторов контролировать легальность своих контрагентов.

Законопроект, который пересматривает новые правила для автомобильных грузовых перевозок, был представлен Госдуме в июле 2024 года и включает в себя создание реестра ответственных грузоперевозчиков. Если данные не будут внесены, то грузовые автомобили весом свыше 3,5 тонн (категории N2 и N3) не смогут выполнять перевозки.

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Источник: Известия