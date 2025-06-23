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Популярную в России Шкоду превратили в пикап с холодильником и сдвижной дверью

Студенты завода Skoda разработали концепт-кар L&amp;K 130 для велосипедистов

В рамках своего ежегодного студенческого проекта компания Skoda представила концепт-кар, основанный на модели Superb – впервые именно эта модель используется в качестве базовой.

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Разработка нового прототипа, получившего название Skoda L&K 130, была выполнена учащимися из заводского учебного центра.

Этот уникальный пикап ориентирован на потребности велосипедистов и фокусируется на перевозке и техническом обслуживании спортивных байков.

Конструкторам пришлось убрать крышу за С-стойкой и установить специальную платформу с электроприводами, которая может наклоняться до 35 градусов для надежной фиксации велосипедов в процессе транспортировки.

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На задней части кузова была смонтирована холодильная камера для хранения бутылок с водой. Внутри салона осталась лишь одна сидячая позиция второго ряда, все остальное пространство было адаптировано для нужд перевозки.

Правая дверь автомобиля была полностью переработана: теперь она сдвижная с двумя наружными ручками, что повышает безопасность велосипедистов, находящихся поблизости. Кроме того, дверь усилена двумя механизмами запирания.

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Пикап окрашен в цвета бренда Laurin & Klement: золотой, красный, белый и черный. Публично концепт продемонстрируют на «Тур де Франс», который пройдет с 5 по 27 июля.

Skoda L&K 130
Skoda L&K 130
Skoda L&K 130
Skoda L&K 130
Skoda L&K 130
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Skoda

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 388
23.06.2025 
Фото:Skoda
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