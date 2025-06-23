Что будет с рынком автомобилей с пробегом в 2025 году? Прогноз экспертов

«Автостат»: в мае 2025 года было продано 491 тыс. легковых авто с пробегом

На форуме Used Cars Forum 2025 аналитическое агентство «Автостат» представило свои прогнозы по реализации автомобилей с пробегом в России на 2025 год.

По предварительным оценкам, сохранить уровень продаж прошлого года (6,03 млн машин) возможно только при оптимистичном сценарии. Базовый прогноз предполагает снижение объемов продаж на вторичном рынке на 3% по сравнению с 2024 годом, что составит примерно 5,86 млн автомобилей.

В случае негативного развития ситуации возможен более серьезный спад – до 5,62 млн машин (падение на 7%), что описывается как пессимистичный сценарий. В «Автостате» уточнили, что данные прогнозы могут изменяться в сторону ухудшения.

Согласно альтернативному сценарию, при благоприятных условиях продажи подержанных автомобилей могут вырасти на 5-10%. Консервативный вариант предполагает, что уровень продаж останется на уровне 2024 года.

В дополнение к прогнозам «Автостат» предоставил информацию о продажах в мае 2025 года: было продано 491 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 3,7% меньше, чем в апреле, и на 4,3% ниже, чем в мае прошлого года.

Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк подчеркнула, что предлагаемые сценарии подчеркивают высокую неопределенность на российском авторынке, где рост или падение продаж зависят от многих сложно предсказуемых факторов, включая экономическую стабильность и состояние поставок новых автомобилей.

Мнение эксперта

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto:

– Падение продаж в мае, особенно в годовом выражении, уже задает тревожный тон. Ожидания возможной коррекции прогнозов «Автостата» в худшую сторону лишь подчеркивают хрупкость ситуации. Потребителям в таких условиях стоит проявлять особую осторожность и взвешенность при принятии решений о покупке, а участникам рынка — готовиться к различным вариантам развития событий. Стагнация или умеренное снижение сейчас выглядят наиболее реалистично, но риски более глубокого спада, увы, присутствуют.