Питбайк — что будет, если ездить на таком по улицам?

Родителям напомнили, почему дети не могут ездить по улицам на питбайках

Питбайки – фактически, миниатюрные мотоциклы – наравне с электросамокатами и прочими СИМ, являются настоящей «серой зоной» водительской грамотности.

Далеко не все в России знают правила эксплуатации этой техники и не осознают ответственности при нарушении этих правил. Ресурс «Объясняем.рф» напомним основные моменты, связанные с этой злободневной темой. Важно понимать, что у питбайка нет поворотников, фар, стоп-сигналов, а шины многих моделей не предназначены для езды по асфальту. Кроме того, этой технике не положены ПТС, регистрация в ГАИ и госномера.

Дело в том, что питбайк не является транспортным средством, по закону это – спортинвентарь. Чтобы ездить на питбайках на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не требуется. А вот выезд на питбайке на дорогу трактуется как нарушение ПДД.

Источник отмечает, что инспектор ГАИ может отстранить водителя от управления, технику увезут на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. Если ему до 16 лет, штраф по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей) получат родители, а материалы о поисшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Если «гонщик» старше 16, штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Если вы увидели на дороге подростка на питбайке, звоните в ГАИ. Сотрудники обязаны провести проверку.

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Источник: Объясняем.рф