Иномаркам популярных западных брендов будет продлен вход в Россию

Минпромторг: параллельный импорт автомобилей может быть продлен до 2026 года

Минпромторг России рассматривает возможность продления механизма параллельного импорта на 2026 год.

Об этом сообщил статс-секретарь замглавы ведомства Роман Чекушов. Он уточнил, что решения по этому вопросу пока не приняты, однако министерство считает, что продление данного механизма необходимо.

Ранее, в январе 2024 года, представитель Минпромторга заявил о намерении продлить льготный порядок оформления автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, до конца 2027 года.

Это касается тех брендов, которые официально прекратили свою деятельность в России.

Минпромторг планирует продлить действие механизма оценки безопасности для таких автомобилей до 31 декабря 2027 года, чтобы обеспечить доступ населения к различным моделям на рынке.

В случае продления льготного порядка оформления, автомобили, поступившие по параллельному импорту, будут подлежать оформлению по заключению о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Это исключает необходимость проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя.

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Источник: РИА Новости