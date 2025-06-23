Иномаркам популярных западных брендов будет продлен вход в Россию

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Минпромторг: параллельный импорт автомобилей может быть продлен до 2026 года

Минпромторг России рассматривает возможность продления механизма параллельного импорта на 2026 год.

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Об этом сообщил статс-секретарь замглавы ведомства Роман Чекушов. Он уточнил, что решения по этому вопросу пока не приняты, однако министерство считает, что продление данного механизма необходимо.

Ранее, в январе 2024 года, представитель Минпромторга заявил о намерении продлить льготный порядок оформления автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, до конца 2027 года.

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Это касается тех брендов, которые официально прекратили свою деятельность в России.

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Минпромторг планирует продлить действие механизма оценки безопасности для таких автомобилей до 31 декабря 2027 года, чтобы обеспечить доступ населения к различным моделям на рынке.

В случае продления льготного порядка оформления, автомобили, поступившие по параллельному импорту, будут подлежать оформлению по заключению о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Это исключает необходимость проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя.

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Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 155
23.06.2025 
Фото:Depositphotos
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