Второй этап REC: больше участников, новые суперкары, возвращение звезд!

На автодроме Moscow Raceway пройдет второй этап гоночной серии REC

В субботу 28 июня на подмосковной трассе Moscow Raceway состоится второй этап Российской серии гонок на выносливость – REC. Участие сразу двух Lamborghini Huracan, заявленных в высшем классе серии GT Pro, определенно, накалит борьбу. Смена Ferrari 488 на Lamborghini запланированно произошла в команде Spora GT, конкуренцию на трассе им составит Lamborghini экипажа №37 команды Iskra Motorsport.

Новый виток интриги

Гонка покажет, повторит ли успех первого этапа экипаж №33 Алексея Несова, (многократный победитель 24 Hours of Spa и чемпион Blancpain Endurance Series) и его напарника по команде Максима Кизилова на Mercedes AMG GT3. Серьезную конкуренцию также составит Mercedes AMG GT 3 команды Yadro Motorsport №16 Виктора Шайтара, многократного победителя и призера международных серий гонок на выносливость, и Сергея Столярова.

В то время как экипажи классов GT «наращивают мускулы» по ходу сезона, класс спортпрототипов CN Pro, также серьезно готовится к предстоящим стартам. После поражения в абсолютном зачете на первом этапе команды Blackthorm (Norma M20FC), SVL Racing и Balchug Racing (обе – на Ligier JS53) модернизировали свои болиды, чтобы бросить вызов мощным спорткарам.

Ждем наших!

За руль спортпрототипа Ligier №21 команды Balchug Racing вновь сядет Роман Русинов (победитель Европейской серии Ле-Ман, чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2, азиатской серии Ле-Ман, международной серии Ле-Ман в классе GT). Все ожидают дебюта в гонках гибридного гоночного болида FDR12 Московского политеха. Однако, команда пока не торопится выпустить машину в многочасовую гонку, такая техника требует серьезных испытаний для равной борьбы с уже прошедшими боевые крещения французскими болидами.

Что поменялось

Ко второму этапу стали четче вырисовываться текущие изменения в REC образца 2025 года. В Российской серии гонок на выносливость на сегодня заявлены более 55 экипажей и более 100 пилотов в четырех классах GT Pro, GT, CN Pro и GT Light. Самым массовым классом может стать к концу сезона класс GT Light, где команды выступают на автомобилях BMW, Mini Cooper, Mazda 3, Mitsubishi, Seat.

Классы GT и GT Pro стали более разнообразными и количество участников растет. Автомобили: Ferrari, Lamborghini, Mercedes AMG, BMW, Porsche, Audi, Toyota. Пока на старт сезона (по техническим причинам, без ожидаемой коробки передач) не вышла Marussia GT и дебютировавшая в прошлом сезоне Rossa GT. Организаторы не теряют надежды увидеть их на старте будущих этапов. Класс СN Pro сохраняет своих участников прошлого года на автомобилях Ligier и Norma, но именно в этом классе организаторы обещают интересные новости по ходу сезона.

Традиционный вечерний старт летней части сезона REC уведет гонку в темное время суток. Сильный состав участников второго этапа, смена времени суток с возможным теплым дождем могут полностью изменить картину в престижной гоночной серии, проходящей на лучших автодромах страны. Старт марафона на автодроме Moscow Raceway будет дан в субботу 28 июня в 18:00, а вход для зрителей откроется уже в 14:30.