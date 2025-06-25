Сотрудник «Газпромнефть-СМ» стал соавтором учебника, посвященного моторным маслам

Инженер-исследователь компании «Газпромнефть – смазочные материалы», кандидат технических наук Игорь Митин в учебном пособии «Моторные масла» поделился своим многолетним опытом и экспертными знаниями в этой области

За время своей профессиональной деятельности Игорь Митин участвовал в разработке и испытаниях более пятидесяти различных видов смазочных материалов, включая моторные, индустриальные, турбинные и компрессорные масла. Кроме того, он является автором сорока шести научных работ и обладателем одиннадцати патентов.

Учебник «Моторные масла» предназначен для студентов, аспирантов высших учебных заведений, а также для специалистов, занятых в сфере разработки и производства смазочных материалов для автомобильной техники. В нем представлена исчерпывающая и современная информация о моторных маслах, а также анализируются перспективы развития отрасли.

Научные исследования, результаты которых легли в основу книги, проводились в течение десяти лет, преимущественно на базе Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ».

Научно-исследовательский центр компании представляет собой уникальную в России площадку, где осуществляется полный цикл исследований и разработок смазочных материалов. Центр оснащен передовым оборудованием и использует собственную интеллектуальную систему, что позволяет накапливать уникальный опыт и создавать инновационные масла. Ежегодно в НИЦ проводится более двух с половиной тысяч исследований.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил, что развитие собственного научного потенциала открывает широкие перспективы для компании и ее потребителей.

««Газпромнефть-СМ» может не просто удовлетворять существующий спрос, а быть глобально гибкой – стремительно реагировать на новые тренды, создавать продукцию по индивидуальным запросам и избегать зависимости от внешних экономических факторов», – заявил он.

Игорь Митин подчеркнул, что в условиях динамичного развития отрасли производства смазочных материалов учебные материалы должны своевременно совершенствоваться, чтобы обеспечить ускорение развития отрасли и возможность оперативного реагирования на новые вызовы.

«Существует много споров о том, что важнее: теория или практика. Но истина в том, что лучшие идеи появляются на границе их слияния. Поэтому участие действующих специалистов, сотрудников компаний-технологических лидеров, в разработке учебной литературы существенно умножает ее ценность и пользу», – отметил генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов.