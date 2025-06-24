В России появятся два новых надежных и проходимых автомобиля с японскими корнями

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Oting анонсировал выход пикапов Rich 7 и Z9 в России в 2025 году

Бренд Oting, принадлежащий китайскому концерну Sinomach, анонсировал выход на российский рынок двух новых моделей пикапов – Oting Rich 7 и Z9.

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В настоящее время автомобили проходят обязательную сертификацию перед началом продаж. Ожидается, что их премьера состоится в четвертом квартале 2025 года, и они дополнят линейку бренда, куда уже входят внедорожник Oting Paladin и пикап Palasso.

Информация о ценах на Oting Rich 7 и Z9 пока отсутствует. Как заявил Илья Бедерханов, соучредитель и директор по маркетингу и PR компании LikeAvto, предсказать их стоимость сложно.

Однако, учитывая цены на аналогичные модели, продаваемые в Китае под маркой Nissan, можно предположить, что Oting Rich 7 в России будет стоить приблизительно 3,6-4,4 млн рублей, а Oting Z9 – около 3,8-4,4 млн рублей.

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Oting Rich Z9
Oting Rich Z9

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Неясно, насколько успешными будут продажи новых пикапов, однако Бедерханов полагает, что они вряд ли обгонят по популярности Oting Paladin, который останется основным бестселлером марки. Конкуренция на рынке будет исходить от пикапов других брендов, таких как GWM, JAC, Changan и Foton.

Бедерханов отметил, что хотя Z9 ориентирован на молодую аудиторию, выпуск нескольких моделей в одном ценовом диапазоне на узком российском рынке пикапов сопряжен с рисками. Основными конкурентами новинок станут уже известные модели, такие как Great Wall Poer и JAC T9.

Oting Rich 7
Oting Rich 7

Oting Rich 7 является пикапом на базе Nissan Navara длиной 5287 или 5537 мм с дорожным просветом от 210 до 215 мм. Автомобиль будет доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л. с. или 2,3-литровым турбодизелем на 166 л. с., а также опционально с задним или полным приводом. Среди стандартного оснащения — фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESP, а также информационно-развлекательная система.

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Oting Z9 – это гибридный пикап с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 147 л. с. и электродвигателем на 212 л. с., способен проехать до 1100 км на полном баке. Его длина составляет 5520 мм, клиренс – 270 мм, а в числе опций присутствуют цифровая приборная панель и системы адаптивного круиз-контроля.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Oting
Количество просмотров 910
24.06.2025 
Фото:Oting
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