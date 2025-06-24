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В продажу скоро поступит новый просторный седан со смешным расходом

Седан Geely Galaxy A7 PHEV поступил к дилерам Китая по цене от 1,1 млн рублей

К дилерам в Китае поступил седан Geely Galaxy A7 PHEV, который готовится к старту продаж в третьем квартале 2025 года.

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Эта модель, созданная на платформе Geely Electric Architecture (GEA), оснащена гибридной системой EM-i AI Super Hybrid 2.0, обеспечивающей общий запас хода до 2100 км. Ожидаемая цена начинается от 14 000 долларов (1,1 млн рублей).

Galaxy A7 выделяется современным дизайном, включая светодиодную полосу из 196 элементов, 19-дюймовые колеса и хромированную отделку. Габариты автомобиля составляют 4918 х 1905 х 1495 мм с колесной базой в 2845 мм, что сопоставимо с Toyota Camry и Honda Accord.

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Седан Geely Galaxy A7 PHEV
Седан Geely Galaxy A7 PHEV

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Внутреннее оснащение включает 15,4-дюймовый 2,5K-экран, 12,3-дюймовую приборную панель, проекционный дисплей на 16,6 дюйма, а также аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками и два беспроводных зарядных устройства мощностью 50 Вт. Система G-Pilot H3 обеспечивает продвинутые функции помощи водителю.

Гибридная установка сочетает в себе 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с. и электромотор на 175 кВт (235 л.с.), позволяя разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды. Доступны батареи емкостью 8,5 и 18,4 кВт∙ч, что позволяет обеспечить электрический пробег от 70 до 150 км (по стандарту CLTC). Расход топлива составляет всего 2,67 л на 100 км.

Седан Geely Galaxy A7 PHEV
Седан Geely Galaxy A7 PHEV

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 248
24.06.2025 
Фото:CarNewsChina
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