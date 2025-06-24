От Мерседеса до Приоры: какие авто с пробегом берут москвичи и провинциалы

Стало известно, какие подержанные машины покупают жители Москвы и регионов

Какие автомобили с пробегом покупают жители различных регионов России? Статистика продаж за май в очередной раз свидетельствует, что машины это очень разные.

Так, в Москве пятерку майских б/у бестселлеров не вошел ни один автомобиль отечественной марки, зато на высоком втором месте оказался немецкий премиум-бренд: в последний весенний месяц москвичи купили около девятисот Mercedes-Benz E-Class 2021 года выпуска. Популярнее только Kia K5 того же возраста. Вообще, в столице любят свежие автомобили: в топ-5 сразу четыре позиции заняли четырехлетние машины. В Московской области ситуация похожая, но похуже: машины постарше, а премиум-брендов нет.

В Санкт-Петербурге тоже не жалуют отечественные бренды, но и премиальных автомобилей тут продается явно меньше (в топ-5 нет ни одного), а возраст приобретаемых авто в среднем больше, чем в Москве.

Но в других регионах России, данные по которым сведены в отдельную таблицу, ситуация кардинально иная: самая популярная машина – это Lada Priora 2011 года выпуска. На втором месте тоже Приора, но 2008 года. На четвертом – Приора 2010 года. Сравнительно свежая Гранта 2013 года замкнула топ-3, а в пятерку вошли машины семейства Lada Samara, выпущенные в далеком 2007 году.

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Источник: НАПИ