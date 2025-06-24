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Объемы ввоза автомобилей из Белоруссии в Россию снизились в три раза

За первые пять месяцев 2025 года из Белоруссии в РФ было ввезено 10,5 тыс. авто

В последние месяцы наблюдается резкое сокращение импорта автомобилей из Белоруссии в Россию.

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По информации Сергея Целикова, главы аналитического агентства «Автостат», за первые пять месяцев 2025 года из Белоруссии в Россию было ввезено всего 10,5 тыс. легковых автомобилей, что почти в три раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

Из них 6,1 тыс. (около 60%) составляют новые машины, а остальная часть включает подержанные автомобили старше трех лет. Импорт новых автомобилей снизился всего на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как количество ввезенных подержанных автомобилей сократилось в пять раз.

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Чаще всего в Россию из Белоруссии поступают новые машины BMW, доля которых составила 27% от общего импорта, на втором месте – Mercedes-Benz с 24%. В пятерку популярных брендов также вошли Toyota, Lexus и Porsche, занимающие 10%, 8% и 7% соответственно.

В числе новых моделей, наиболее часто доставляемых из Белоруссии, находятся внедорожники Mercedes-Benz G-класса (451 шт.), BMW X4 (449 шт.) и BMW X7 (378 шт.). За ними следуют Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Среди подержанных автомобилей лидируют Chevrolet Equinox, BMW 3-й серии и BMW X3.

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К тому же, в первые пять месяцев этого года в Россию были привезены 23 автомобиля марки Ferrari, 14 – Lamborghini, 11 – Bentley, 9 – Rolls-Royce, 5 – McLaren и 4 – Maserati. В массовом сегменте в страну ввезли 274 единицы автомобилей марки Ford, 142 – Renault, 111 – Peugeot, 72 – Opel, 33 – Nissan, 12 – Fiat и 10 – Dacia.

Источник: Сергей Целиков - Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 169
24.06.2025 
Фото:Depositphotos
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