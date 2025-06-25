Автомеханики вошли в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов

Анастасия Ракова: зарплата автослесарей в Москве достигает 250 тыс. рублей

В Москве средний доход автослесаря составляет 250 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Заммэра подчеркнула, что высококвалифицированные специалисты в транспортной отрасли пользуются большим спросом.

Для работы в качестве слесаря по ремонту автомобилей необходимо иметь квалификацию не ниже четвертого разряда, а опытные менеджеры должны обладать собственной базой клиентов и уметь обрабатывать большие объемы информации.

Недавно эксперты портала «Авито Работа» провели анализ зарплат для рабочих профессий и сделали вывод, что в октябре 2024 года самыми высокооплачиваемыми стали вакансии в области металлообработки со средней зарплатой 115 тысяч рублей.

На втором месте расположилась сфера ремонта и обслуживания автомобилей с доходом в 113 тысяч рублей, что на 33% больше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, наблюдается повышенный спрос на автослесарей и автомехаников, особенно на автоэлектриков, потребность в которых увеличилась на 189%.

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Источник: РИА Новости