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Новый Land Cruiser Prado обзавелся интересной силовой установкой

Toyota выпустила дизель-электрическую версию Land Cruiser Prado 250 для Европы

Toyota предлагает особую дизельную гибридную систему для европейского Land Cruiser Prado 250.

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В этой системе 2,8-литровый дизельный мотор сочетает 48-вольтовую надстройку и аккумулятор весом 7,6 кг с емкостью 4,3 Ач, установленный под полом багажника.

Электромотор выдает 16 л.с. и 65 Нм, что помогает при старте и в условиях бездорожья. Общая мощность системы составляет около 220 л.с. В компании уверяют, что добавление тяговой батареи не отразится на внедорожных качествах автомобиля.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

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Продавать Toyota Land Cruiser Prado 250 с дизель-электрической системой в Европе начнут в конце года, в то время как поставки чисто дизельной версии будут прекращены.

Подобные решения также имеются у моделей Mercedes-Benz, которые оборудованы дизель-электрическими гибридными системами.

Источник: iXBT

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 102
24.06.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+5