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Китай поставляет в Россию новые машины под видом подержанных: зачем это нужно?

Reuters: Китай с 2019 года экспортирует новые машины как подержанные

С 2019 года Китай осуществляет поставки новых автомобилей за границу, представляя их как подержанные с нулевым пробегом.

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Это выяснила редакция Reuters, опираясь на правительственные документы и мнения автодилеров. Как только новый автомобиль покидает завод, экспортер приобретает его у производителя или дилера, регистрирует с китайскими номерами и указывает как б/у для отправки за границу.

Подобные автомобили направляются в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток. Это позволяет китайским компаниям продемонстрировать рост экономики и избавиться от труднопродаваемых автомобилей внутри страны.

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По данным агентства, тактика включает выдачу дополнительных лицензий на экспорт, ускоренное рассмотрение заявлений о налоговых льготах и финансирование мероприятий по поощрению экспорта.

Источник Autohome сообщил о значительных масштабах рынка подержанных машин в Китае, где дилеры регистрируют новые машины и предлагают их по более низким ценам благодаря государственным субсидиям.

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Однако вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин отметил, что Россия не сможет помочь Китаю решить проблему избытка автомобилей из-за утилизационного сбора.

Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
25.06.2025 
Фото:Depositphotos
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