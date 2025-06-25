Китай поставляет в Россию новые машины под видом подержанных: зачем это нужно?

Reuters: Китай с 2019 года экспортирует новые машины как подержанные

С 2019 года Китай осуществляет поставки новых автомобилей за границу, представляя их как подержанные с нулевым пробегом.

Это выяснила редакция Reuters, опираясь на правительственные документы и мнения автодилеров. Как только новый автомобиль покидает завод, экспортер приобретает его у производителя или дилера, регистрирует с китайскими номерами и указывает как б/у для отправки за границу.

Подобные автомобили направляются в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток. Это позволяет китайским компаниям продемонстрировать рост экономики и избавиться от труднопродаваемых автомобилей внутри страны.

По данным агентства, тактика включает выдачу дополнительных лицензий на экспорт, ускоренное рассмотрение заявлений о налоговых льготах и финансирование мероприятий по поощрению экспорта.

Источник Autohome сообщил о значительных масштабах рынка подержанных машин в Китае, где дилеры регистрируют новые машины и предлагают их по более низким ценам благодаря государственным субсидиям.

Однако вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин отметил, что Россия не сможет помочь Китаю решить проблему избытка автомобилей из-за утилизационного сбора.

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Источник: Reuters