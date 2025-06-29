Брутальный внедорожник нарядили в гламурную одежду – выглядит это как-то так

Выпущено две версии Ford Bronco совместно с домом моды Alice + Olivia

Что получается, когда рамный внедорожник Ford Bronco внезапно стилизуют под таким модным лейблом, как Alice + Olivia? Результатом становится элегантный монстр, готовый покорять как песчаные дюны, так и подиумы. Это сотрудничество – дерзкий эксперимент, где грубая сила встречается с высокой модой.

Ford Bronco Storm Floral Edition

Главной звездой коллаборации стала версия Storm Floral Edition. Этот Bronco – настоящий мобильный ботанический сад, щедро украшенный цветочным принтом от капота до заднего бампера. Дизайнеры не поскупились: изысканная отделка «морской травой», деревянные панели, напоминающие стильные пляжные бунгало, и роскошные золотые акценты превратили брутального «проходимца» в драгоценную внедорожную жемчужину.

Ford Bronco Denim Chevron Edition

Второй вариант, Denim Chevron Edition облачен в визуальную иллюзию денима. Этот ретро-образ, словно сошедший с подиума 70-х, но переосмысленный через призму современной моды, дополнен кожей цвета верблюжьей шерсти.

Важно подчеркнуть: за всей этой цветочной и джинсовой роскошью с Bronco остается тем, чем был всегда: непоколебимым внедорожным монстром. Коллаборация с Alice + Olivia способ доказать, что роскошь и жажда приключений – не взаимоисключающие понятия.

Справка

Alice + Olivia –компания по производству современной одежды из Нью-Йорка, которую возглавляет дизайнер Стейси Бендет. Марка названа в честь матерей основательниц. Фирменный стиль бренда – сочетание цветочных мотивов, геометрических узоров и необычных оттенков. Бренд выпускает готовые наряды, платья, обувь, сумки и аксессуары и пользуется популярностью в Голливуде и среди знаменитостей, включая Меган Маркл, Мишель Обаму, Бейонсе, Гвинет Пэлтроу, Джиджи Хадид и Джессику Альбу.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Auto, Motor und Sport