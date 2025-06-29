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Брутальный внедорожник нарядили в гламурную одежду – выглядит это как-то так

Выпущено две версии Ford Bronco совместно с домом моды Alice + Olivia

Что получается, когда рамный внедорожник Ford Bronco внезапно стилизуют под таким модным лейблом, как Alice + Olivia? Результатом становится элегантный монстр, готовый покорять как песчаные дюны, так и подиумы. Это сотрудничество – дерзкий эксперимент, где грубая сила встречается с высокой модой.

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Ford Bronco Storm Floral Edition
Ford Bronco Storm Floral Edition

Главной звездой коллаборации стала версия Storm Floral Edition. Этот Bronco – настоящий мобильный ботанический сад, щедро украшенный цветочным принтом от капота до заднего бампера. Дизайнеры не поскупились: изысканная отделка «морской травой», деревянные панели, напоминающие стильные пляжные бунгало, и роскошные золотые акценты превратили брутального «проходимца» в драгоценную внедорожную жемчужину.

Ford Bronco Denim Chevron Edition
Ford Bronco Denim Chevron Edition

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Второй вариант, Denim Chevron Edition облачен в визуальную иллюзию денима. Этот ретро-образ, словно сошедший с подиума 70-х, но переосмысленный через призму современной моды, дополнен кожей цвета верблюжьей шерсти.

Важно подчеркнуть: за всей этой цветочной и джинсовой роскошью с Bronco остается тем, чем был всегда: непоколебимым внедорожным монстром. Коллаборация с Alice + Olivia способ доказать, что роскошь и жажда приключений – не взаимоисключающие понятия.

Справка

Alice + Olivia –компания по производству современной одежды из Нью-Йорка, которую возглавляет дизайнер Стейси Бендет. Марка названа в честь матерей основательниц. Фирменный стиль бренда – сочетание цветочных мотивов, геометрических узоров и необычных оттенков. Бренд выпускает готовые наряды, платья, обувь, сумки и аксессуары и пользуется популярностью в Голливуде и среди знаменитостей, включая Меган Маркл, Мишель Обаму, Бейонсе, Гвинет Пэлтроу, Джиджи Хадид и Джессику Альбу.

Ford Bronco Denim Chevron Edition
Ford Bronco Denim Chevron Edition
Ford Bronco Denim Chevron Edition
Ford Bronco Storm Floral Edition
Ford Bronco Storm Floral Edition
Ford Bronco Storm Floral Edition

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Ford
Количество просмотров 26
29.06.2025 
Фото:Ford
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