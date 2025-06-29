Эксперт объяснил опасность коротких поездок для моторного масла

Эксперт Ожогин: короткие поездки вреднее для масла, чем долгие

Короткие поездки (менее 10-15 км), особенно зимой, наносят маслу и двигателю больший вред, чем длительные, по трассе. По словам эксперта Tamashi Константина Ожогина, главная причина — работа двигателя в моточасах, а не по пробегу. В городе 100 км соответствуют примерно 5 часам работы, на трассе — всего 1 часу, из-за чего масло в городских условиях стареет в пять раз быстрее.

Основная проблема – мотор не успевает прогреться до рабочих 90-110 °C, зимой часто оставаясь ниже 70 °C. Это приводит к конденсации влаги в картере (образуется белая эмульсия под крышкой) и разжижению масла недогоревшим бензином, ухудшая его защиту. До 75% износа деталей происходит в первые 30 секунд после холодного запуска, пока густое масло не поступило в систему. Недогрев также препятствует очистке, вызывая накопление шламов и нагара.

Признаки преждевременного «старения» масла: запах бензина на щупе, мигающий индикатор давления на холостом ходу, неестественно темный или светлый цвет масла, белая эмульсия на крышке. Любой из этих симптомов — повод для замены.

Чтобы снизить вред, эксперт советует: менять масло чаще (через 7000-10 000 км или по моточасам вместо стандартных 15 000 км); выбирать качественную синтетику правильной вязкости (0W-20, 5W-30), быстрее прокачивающуюся на холоде; прогревать мотор зимой минимум 60-90 секунд перед поездкой; раз в месяц совершать длительную поездку (30-40 км) для испарения влагии очищения системы; внимательно следить за состоянием масла.

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Источник: «Российская газета»