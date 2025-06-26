Разработчик российского электромобиля сравнил его с гаджетом

«Кама»: электрокар Атом будет больше похож на гаджет, чем на привычное авто

Первый разработанный с нуля в РФ электрокар Атом будет больше напоминать «гаджет», чем обычный автомобиль, рассказал Игорь Поваразднюк, генеральный директор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль.

Электрокар Атом

Он отметил, что характеристики этой машины сопоставимы с премиальными, а стоимость будет ориентирована на массовый сегмент. В «Каме» заявили, что стоимость новинки будет существенно ниже большинства электрокаров, представленных сейчас на рынке.

«Думаю, наше преимущество — в найденном балансе: современные автомобильные и IT-решения, упакованные в лаконичный и удобный гаджет», – заявил Поваразднюк.

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Источник: РБК