Разработчик российского электромобиля сравнил его с гаджетом
«Кама»: электрокар Атом будет больше похож на гаджет, чем на привычное авто
Первый разработанный с нуля в РФ электрокар Атом будет больше напоминать «гаджет», чем обычный автомобиль, рассказал Игорь Поваразднюк, генеральный директор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль.
Электрокар Атом
Он отметил, что характеристики этой машины сопоставимы с премиальными, а стоимость будет ориентирована на массовый сегмент. В «Каме» заявили, что стоимость новинки будет существенно ниже большинства электрокаров, представленных сейчас на рынке.
«Думаю, наше преимущество — в найденном балансе: современные автомобильные и IT-решения, упакованные в лаконичный и удобный гаджет», – заявил Поваразднюк.
Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.
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Источник: РБК
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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26.06.2025
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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