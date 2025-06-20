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Уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу

В Подмосковье продают ГАЗ-31105 2006 г. в. в уникальной комплектации «Президент»

В подмосковном Егорьевске продают ГАЗ-31105 в редкой комплектации «Президент». Машина 2006 г. в. с пробегом 9 тыс. км все это время находилась в гараже и сохранилась в очень хорошем состоянии.

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Тюнинговые ателье сотрудничали с отечественными автозаводами в 1990-е и 2000-е годы. Они меняли облик и функционал серийных моделей авто, чаще всего Волг серий 3102 и 3110. Итогом их работы стала редкая комплектация «Президент».

Машины оснащались форсированными моторами, салоном с кожаной отделкой, кондиционером и прочими атрибутами представительского класса. Часть таких автомобилей поступала в Гараж особого назначения ФСО, другая – в региональные управления, но некоторые машины попадали и к частникам.

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Экземпляр из Егорьевска отличается от серийной модели салоном с деревянными вставками, климат-контролем и подогревом сидений, а также мотором.

Он оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем Chrysler мощностью 137 л. с., МКП5. Привод задний.

Стоит редкий автомобиль 420 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами раскрыла детали плана возвращения в РФ.

ГАЗ-31105 «Президент»
ГАЗ-31105 «Президент»
ГАЗ-31105 «Президент»
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Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 252751
20.06.2025 
Фото:Авито
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