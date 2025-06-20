Уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу
В подмосковном Егорьевске продают ГАЗ-31105 в редкой комплектации «Президент». Машина 2006 г. в. с пробегом 9 тыс. км все это время находилась в гараже и сохранилась в очень хорошем состоянии.
Тюнинговые ателье сотрудничали с отечественными автозаводами в 1990-е и 2000-е годы. Они меняли облик и функционал серийных моделей авто, чаще всего Волг серий 3102 и 3110. Итогом их работы стала редкая комплектация «Президент».
Машины оснащались форсированными моторами, салоном с кожаной отделкой, кондиционером и прочими атрибутами представительского класса. Часть таких автомобилей поступала в Гараж особого назначения ФСО, другая – в региональные управления, но некоторые машины попадали и к частникам.
Экземпляр из Егорьевска отличается от серийной модели салоном с деревянными вставками, климат-контролем и подогревом сидений, а также мотором.
Он оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем Chrysler мощностью 137 л. с., МКП5. Привод задний.
Стоит редкий автомобиль 420 тысяч рублей.
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Источник: «Авито Авто»