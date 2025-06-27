Функции авто, которые хотят россияне: китайский комплект выйдет дешевле европейского на миллионы

Исследование: три функции стали важным условием покупки нового авто для россиян

Согласно исследованию дилера «Авилон», подавляющее большинство российских покупателей отказываются рассматривать новый автомобиль, если в нем отсутствуют три критически важные функции.

Первой и основной является комплекс систем автоматизированной безопасности. Потребители считают круиз-контроль (особенно адаптивный), системы удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение не просто удобными, а жизненно необходимыми.

Наравне с безопасностью обязательным стал современный мультимедийный комплекс с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), доступом в интернет и развлекательными возможностями. Покупатели активно интересуются системами, оснащенными большими дисплеями и широким функционалом.

Третьей обязательной функцией россияне называют продвинутого голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Такой ассистент должен не только понимать голосовые команды, но и уметь прокладывать маршруты, предоставлять данные о состоянии автомобиля и обеспечивать дистанционное управление функциями через мобильное приложение.

Эксперты отмечают, что китайские автопроизводители предлагают весь этот набор функций даже в бюджетных моделях стоимостью 2-3 млн рублей. В то же время европейские бренды включают аналогичные технологии преимущественно в дорогие премиальные комплектации, стартующие от 4-5 млн рублей.

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Источник: «Российская газета»