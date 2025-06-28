Легендарный американский бренд отзывает почти 200 тысяч кроссоверов

Компания Ford отозвала более 197 тыс. Mustang Mach-E из-за проблем с дверьми

Компания Ford отозвала свыше 197 тыс. кроссоверов Mustang Mach-E.

Причиной послужила неисправность, в результате которой пассажиры могут оказаться запертыми внутри машины, сообщили в американском Национальном управлении безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Отзыв затронет машины 2021-2025 годов выпуска. Уточняется, что при разрядке аккумулятора электронные защелки дверей могут перестать работать.

Пассажиры, находящиеся внутри машины, рискуют не выйти из автомобиля, если не найдут внутренние механические ручки открытия дверей.

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Источник: The Hill