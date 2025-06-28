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Легендарный американский бренд отзывает почти 200 тысяч кроссоверов

Компания Ford отозвала более 197 тыс. Mustang Mach-E из-за проблем с дверьми

Компания Ford отозвала свыше 197 тыс. кроссоверов Mustang Mach-E.

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Причиной послужила неисправность, в результате которой пассажиры могут оказаться запертыми внутри машины, сообщили в американском Национальном управлении безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Отзыв затронет машины 2021-2025 годов выпуска. Уточняется, что при разрядке аккумулятора электронные защелки дверей могут перестать работать.

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Пассажиры, находящиеся внутри машины, рискуют не выйти из автомобиля, если не найдут внутренние механические ручки открытия дверей.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Источник: The Hill

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
28.06.2025 
Фото:Unsplash
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