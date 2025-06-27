Этот новый кроссовер собрал 200 тыс. заказов за три минуты
В КНР начались продажи первого кроссовера бренда Xiaomi – YU7. Известно, что новинка собрала 200 тыс. заказов всего за три минуты.
Кроссовер предлагается в трех версиях: базовая комплектация с задним приводом и 319-сильным мотором; модификация Pro с полным приводом и установкой мощностью 496 л.с.; топовая версия Max со всеми ведущими и отдачей 690 л.с.
Электрокроссовер получил батарею емкостью 96,3 кВт·ч, максимальная дальность хода равна 835 км.
Цены находятся в диапазоне от 253 300 юаней (2,77 млн руб.) до 329 900 юаней (3,5 млн руб.).
Xiaomi YU7 был рассекречен в мае текущего года. Он напоминает приподнятую версию седана SU7, который уже более года представлен на рынке.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: CarNewsChina