Этот новый кроссовер собрал 200 тыс. заказов за три минуты

В Китае стартовали продажи кроссовера Xiaomi YU7

В КНР начались продажи первого кроссовера бренда Xiaomi – YU7. Известно, что новинка собрала 200 тыс. заказов всего за три минуты.

Кроссовер предлагается в трех версиях: базовая комплектация с задним приводом и 319-сильным мотором; модификация Pro с полным приводом и установкой мощностью 496 л.с.; топовая версия Max со всеми ведущими и отдачей 690 л.с.

Электрокроссовер получил батарею емкостью 96,3 кВт·ч, максимальная дальность хода равна 835 км.

Цены находятся в диапазоне от 253 300 юаней (2,77 млн руб.) до 329 900 юаней (3,5 млн руб.).

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 был рассекречен в мае текущего года. Он напоминает приподнятую версию седана SU7, который уже более года представлен на рынке.

Xiaomi YU7

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Источник: CarNewsChina