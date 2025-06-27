Последний день московского монорельса: прощание и планы на будущее
Сегодня москвичи и туристы спешат прокатиться на монорельсе – 28 июня он закроется, и начнется его реконструкция. Утром выстроились очереди тех, кто хотел попрощаться с легендарной линией, для кого-то это был первый опыт.
После завтрашнего закрытия эстакаду от «Выставочного центра» до депо и станцию «Улица Сергея Эйзенштейна» уберут, чтобы сделать вход на ВДНХ привлекательнее. Другой участок станет основой для нового парка с круглогодичным отдыхом, который обещают открыть в 2027 году.
Пассажирам советуют пересаживаться на МЦК, БКЛ, трамваи 11, 17, 25, автобусы м2, т36 и другие маршруты. На участке от «Улицы Милашенкова» до «Тимирязевской» будут ходить автобусы 512, 519, 23, с532, 539.
Уникальное пространство у ВДНХ, которое откроют в 2027 году, должно подарить горожанам новые эмоции.
Закрытие монорельса объясняют его неэффективностью как транспорта за 20 лет работы. Он потребовал дорогостоящий ремонт (20 млрд руб.), для него требуются новые поезда, а до сих пор этот транспорт оставался убыточным.
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Источник: Дептранс Москвы/Telegram