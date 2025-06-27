#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России
27 июня
Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России
Гибрид Voyah Passion EVR с запасом хода 1000 км...
Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!
27 июня
Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!
Целиков: 43% китайских кроссоверов имеют полный...
В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
27 июня
В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
В Краснодаре 28 июня ограничат движение на...

Последний день московского монорельса: прощание и планы на будущее

Дептранс Москвы сообщил, что 28 июня московский монорельс демонтируют

Сегодня москвичи и туристы спешат прокатиться на монорельсе – 28 июня он закроется, и начнется его реконструкция. Утром выстроились очереди тех, кто хотел попрощаться с легендарной линией, для кого-то это был первый опыт.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

После завтрашнего закрытия эстакаду от «Выставочного центра» до депо и станцию «Улица Сергея Эйзенштейна» уберут, чтобы сделать вход на ВДНХ привлекательнее. Другой участок станет основой для нового парка с круглогодичным отдыхом, который обещают открыть в 2027 году.

Рекомендуем
8 важных вопросов про автоматические коробки — как не убить агрегат

Пассажирам советуют пересаживаться на МЦК, БКЛ, трамваи 11, 17, 25, автобусы м2, т36 и другие маршруты. На участке от «Улицы Милашенкова» до «Тимирязевской» будут ходить автобусы 512, 519, 23, с532, 539.

Уникальное пространство у ВДНХ, которое откроют в 2027 году, должно подарить горожанам новые эмоции.

Закрытие монорельса объясняют его неэффективностью как транспорта за 20 лет работы. Он потребовал дорогостоящий ремонт (20 млрд руб.), для него требуются новые поезда, а до сих пор этот транспорт оставался убыточным.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Дептранс Москвы/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 9
27.06.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
-1