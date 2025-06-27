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Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России
27 июня
Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России
Гибрид Voyah Passion EVR с запасом хода 1000 км...
Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!
27 июня
Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!
Целиков: 43% китайских кроссоверов имеют полный...
В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
27 июня
В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
В Краснодаре 28 июня ограничат движение на...

В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую

В Краснодаре 28 июня ограничат движение на участке ул. Береговой

Ограничение движения на участке ул. Береговой 28 июня вводится в Краснодаре в связи с проведением мероприятий ко Дню молодежи, информирует пресс-служба администрации города.

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С 6:00 до 22:00 будет полностью перекрыт участок дороги от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. Дорога будет также освобождена от припаркованных автомобилей.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

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Источник: пресс-служба администрации Краснодара

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 23
27.06.2025 
Фото:Depositphotos
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