В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую

В Краснодаре 28 июня ограничат движение на участке ул. Береговой

Ограничение движения на участке ул. Береговой 28 июня вводится в Краснодаре в связи с проведением мероприятий ко Дню молодежи, информирует пресс-служба администрации города.

С 6:00 до 22:00 будет полностью перекрыт участок дороги от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. Дорога будет также освобождена от припаркованных автомобилей.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба администрации Краснодара