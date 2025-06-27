В День молодежи временно перекроют для транспорта улицу Береговую
В Краснодаре 28 июня ограничат движение на участке ул. Береговой
Ограничение движения на участке ул. Береговой 28 июня вводится в Краснодаре в связи с проведением мероприятий ко Дню молодежи, информирует пресс-служба администрации города.
С 6:00 до 22:00 будет полностью перекрыт участок дороги от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. Дорога будет также освобождена от припаркованных автомобилей.
Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.
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Источник: пресс-служба администрации Краснодара
Фото:Depositphotos
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27.06.2025
Фото:Depositphotos
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