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В России изменилась цена на самый популярный пикап с японскими корнями

JAC объявил цену на пикап T9 2025 года: стоимость возросла до 2,76 млн рублей

Компания JAC анонсировала стоимость пикапа T9 2025 года для российского рынка, которая увеличилась на 50 тыс. рублей по сравнению с моделью 2024 года и составляет 2,76 млн рублей.

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В то же время для модели 2024 года пока действует специальная акция – разовая скидка в 100 тыс. рублей, что делает её на 150 тыс. рублей более доступной по сравнению с новинкой.

Пикап JAC T9, который появился в России весной 2024 года, является самым большим в модельном ряду бренда. Его размеры составляют 5330 мм в длину, 1965 мм в ширину и 1880 мм в высоту, колёсная база равна 3110 мм.

JAC T9
JAC T9
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В комплектации Explore предусмотрены светодиодная оптика, люк, эко-кожаный салон, 10,4-дюймовый мультимедийный экран, климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, камера 360° и полная безопасность.

Пикап приводится в движение 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. (390 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Hyundai A8R50, а также подключаемым полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой. JAC T9 построен на рамной платформе с независимой передней подвеской и неразрезным задним мостом на рессорах, что аналогично конструкции Toyota Hilux.

Интерьер JAC T9
Интерьер JAC T9

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По данным на февраль 2025 года, модель JAC T9 стала лидером российского рынка пикапов с продажами в количестве 283 единиц, при этом она уже занимала первое место на рынке в конце предыдущего года.

Источник: Автоновостия дня

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Лежнин Роман
Фото:JAC
Количество просмотров 11
28.06.2025 
Фото:JAC
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