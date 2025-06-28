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Объявлены цены на самую экономичную версию нового Kia Sportage

Цены на гибридную версию нового Kia Sportage стартуют от 3,92 млн рублей

Kia представила цены на обновленный гибридный кроссовер Sportage для европейского рынка.

Kia Sportage
Kia Sportage

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Стартовая цена базовой комплектации ComfortLine снижена до 42 795 евро (3,92 млн рублей), что на 1 700 евро ниже, чем у предыдущей комплектации DynamicLine, которая теперь стоит 45 795 евро (4,2 млн рублей). В линейке также предлагаются версии DynamicPlusLine за 48 295 евро, GT-Line за 49 295 евро и топовая GT-PlusLine за 52 295 евро.

Суммарная мощность кроссовера увеличена до 239 л.с. (на 29 л.с. больше), разгон до 100 км/ч теперь занимает 7,9 секунды, а максимальная масса буксируемого прицепа выросла до 1 510 кг.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage
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Базовая версия ComfortLine оснащена 12,3-дюймовым мультимедийным экраном, адаптивным круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом и камерами кругового обзора.

Поставки обновленного Sportage начнутся в сентябре 2025 года, а варианты с подзаряжаемым и мягким гибридом будут доступны позже – их цены и сроки пока не раскрыты.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 10
28.06.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32