Объявлены цены на самую экономичную версию нового Kia Sportage

Цены на гибридную версию нового Kia Sportage стартуют от 3,92 млн рублей

Kia представила цены на обновленный гибридный кроссовер Sportage для европейского рынка.

Kia Sportage

Стартовая цена базовой комплектации ComfortLine снижена до 42 795 евро (3,92 млн рублей), что на 1 700 евро ниже, чем у предыдущей комплектации DynamicLine, которая теперь стоит 45 795 евро (4,2 млн рублей). В линейке также предлагаются версии DynamicPlusLine за 48 295 евро, GT-Line за 49 295 евро и топовая GT-PlusLine за 52 295 евро.

Суммарная мощность кроссовера увеличена до 239 л.с. (на 29 л.с. больше), разгон до 100 км/ч теперь занимает 7,9 секунды, а максимальная масса буксируемого прицепа выросла до 1 510 кг.

Интерьер Kia Sportage

Базовая версия ComfortLine оснащена 12,3-дюймовым мультимедийным экраном, адаптивным круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом и камерами кругового обзора.

Поставки обновленного Sportage начнутся в сентябре 2025 года, а варианты с подзаряжаемым и мягким гибридом будут доступны позже – их цены и сроки пока не раскрыты.

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Источник: 32cars