Просторный и очень богато оснащенный корейский седан приехал в Россию: цена удивит

Новые седаны Genesis G90 продаются в России по цене 19,2 млн рублей

В России стартовали продажи бизнес-седанов Genesis G90 2025 года.

Genesis G90

Cтартовая стоимость автомобиля составляет 19,2 миллиона рублей, а при сдаче своего автомобиля в зачет можно получить скидку в размере 450 тысяч рублей.

В отличие от предыдущих моделей, сейчас доступны только автомобили с мощным 3,5-литровым V6, развивающим 380 лошадиных сил. Эти машины комплектуются автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Интерьер Genesis G90

Производятся седаны в Южной Корее и обладают богатым оснащением: пневмоподвеска, обогрев и вентиляция сидений, встроенный массажер, трёхзонный климат-контроль и акустическая система Bang & Olufsen.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Российская газета