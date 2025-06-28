Просторный и очень богато оснащенный корейский седан приехал в Россию: цена удивит
Новые седаны Genesis G90 продаются в России по цене 19,2 млн рублей
В России стартовали продажи бизнес-седанов Genesis G90 2025 года.
Genesis G90
Cтартовая стоимость автомобиля составляет 19,2 миллиона рублей, а при сдаче своего автомобиля в зачет можно получить скидку в размере 450 тысяч рублей.
В отличие от предыдущих моделей, сейчас доступны только автомобили с мощным 3,5-литровым V6, развивающим 380 лошадиных сил. Эти машины комплектуются автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Интерьер Genesis G90
Производятся седаны в Южной Корее и обладают богатым оснащением: пневмоподвеска, обогрев и вентиляция сидений, встроенный массажер, трёхзонный климат-контроль и акустическая система Bang & Olufsen.
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Источник: Российская газета
Фото:Genesis
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28.06.2025
Фото:Genesis
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