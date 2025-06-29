В России резко выросли продажи китайских подержанных автомобилей

За 5 месяцев 2025 года в РФ было продано 93,5 тыс. китайских авто с пробегом

Согласно информации, предоставленной генеральным директором аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым, в России наблюдается значительный рост продаж подержанных китайских автомобилей по итогам первых пяти месяцев 2025 года.

Он отметил, что за рассматриваемый период было реализовано 93,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом китайских брендов, что на 44% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда продажи составили 65 тысяч штук.

Целиков подчеркнул, что около половины рынка подержанных китайских автомобилей составляют машины возрастом не старше трех лет, что свидетельствует о стремлении многих автовладельцев продать свои автомобили до истечения гарантийного срока.

Среди популярных марок подержанных машин из Китая можно выделить Chery, Geely, Haval, Lifan и Changan. В категории более новых машин (до трех лет) наибольшее внимание потребителей привлекают Geely, Chery, Haval, Changan и Exeed.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат