Полный привод, высокий клиренс, не ржавеет — хороший кроссовер всего за полтора миллиона

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны кроссовера Haval H2

Если вы хотите найти приличный кроссовер на вторичке, то за «живые» экземпляры известных марок придется выложить цену нового «китайца». Такие деньги есть далеко не у всех.

Крету или Дастер еще можно найти по цене до 2 млн рублей. Все, что дешевле – подержанные «китайцы». А что с ними не так? Можно ли купить такую машину и не пожалеть в будущем?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал рынок китайских кроссоверов с пробегом и подобрал достойные варианты в возрасте 6-7 лет при ценах в диапазоне 1-1,5 млн. Поговорим отдельно про небольшой кроссовер Haval H2.

Haval H2

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Haval H2. Длина – 4335 мм, клиренс – 184 мм, багажник – 300 л. Привод – полный или передний. Продавался с 2016 до 2019 года. Сборка – Китай.

Полный привод возможен только при МКП, и таких машин – единицы. Подавляющее большинство – с корейским гидроавтоматом 6F24, он же A6MF1. Такие же установлены на многих Hyundai и Kia, где служат свыше 250 тысяч км.

Двигатель один – 1.5 (150 л.с.). В его основе – блок тойотовского мотора 1NZ-FE, алюминиевый, с распределенным впрыском. Но здесь мотор дополнен турбокомпрессором, что усугубило базовые недостатки.

Быстро залегают поршневые кольца и развивается масложор, растягивается цепь ГРМ, мал ресурс свечей и катушек зажигания. И гидрокомпенсаторов нет. В ремонт Haval H2 нередко попадает при пробегах до 100 тысяч км, а ресурс его оценивают в 200 тысяч км.

Подвеска жесткая. Ступичные подшипники, шаровые и рулевые наконечники требуют замены после 40-60 тысяч км пробега, а стойки стабилизатора – еще раньше.

Каких-то других болезненных мест не выявлено, но докучают различные мелкие поломки – в том числе отказы всяких датчиков. Зато защита от коррозии вполне достойная.

Интерьер Haval H2

Еще с несколькими подающими надежду китайскими кроссоверами в пределах 1,5 миллиона рублей можете познакомиться в нашей статье.