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Успех одежды от Aurus определит Ближний Восток

Харитоненко: Одежда Aurus – часть стратегии укрепления имиджа люксового бренда

Уже этой осенью в России стартуют продажи эксклюзивной одежды Aurus, включая полноценные мужскую и женскую коллекции. Основой коллекций станет премиальный кашемир из Монголии, а сам проект активно развивает международное сотрудничество с партнерами. «За рулем» поинтересовался, насколько такое продолжение «линейки» бренда будет востребовано покупателями.

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Алексей Харитоненко, бенефициар ООО «ДКС ИМПЕРИЯ»:

– Решение Aurus заняться одеждой – часть стратегии диверсификации и укрепления имиджа люксового бренда. Это позволяет перенести ассоциации с престижем и качеством на новые продукты, расширяя аудиторию. Минпромторг отмечает рост рынка кашемировой одежды в РФ, что делает нишу перспективной.

Мировая практика показывает успех: Ferrari и Porsche зарабатывают на lifestyle-продуктах, усиливая бренд. Рынок люксовых товаров растет ежегодно на 5–7%. Успех Aurus возможен благодаря имиджу, связанному с элитой, и качественным материалам (монгольский кашемир).

Однако ограниченная узнаваемость и конкуренция с локальными брендами (Lime, 12STOREEZ) создают риски. Для успеха нужны уникальный дизайн, маркетинг и выход на рынки Ближнего Востока, где Aurus уже известен.

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 7
30.06.2025 
Фото:Wikimedia
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