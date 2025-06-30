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Aurus входит в моду: люксовая одежда из монгольского кашемира скоро в России

Осенью в РФ стартуют продажи одежды Aurus, включая мужскую и женскую коллекции

Российский люксовый бренд Aurus, покоривший сердца своими автомобилями, готовится к новой захватывающей премьере – выходу на рынок высокой моды. Уже этой осенью в России стартуют продажи эксклюзивной одежды Aurus, включая полноценные мужскую и женскую коллекции.

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Как сообщили в Минпромторге, специально для этого проекта была создана компания «Аурус кашемир». Она занимается разработкой, производством и реализацией стильных вещей под отечественным брендом. Основой коллекций станет премиальный кашемир из Монголии, а сам проект активно развивает международное сотрудничество с партнерами.

Выход люксовой одежды Aurus подчеркнет амбиции бренда и соответствует растущему спросу на российском рынке качественного трикотажа, который, по мнению Минпромторга, сейчас переживает подъем.

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Так что вскоре символ российского премиума будет согревать не только мощью двигателя, но и высоким стилем и комфортом кашемира. Ждем первых показов!

В настоящее время под брендом Aurus кроме автомобилей класса люкс производится климатическая техника и бутилированная вода.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Zuma/TASS
Количество просмотров 10
30.06.2025 
Фото:Zuma/TASS
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