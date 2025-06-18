Выпуск подпадающих под господдержку авто начнут в России до конца года

Автомобили, подпадающие под господдержку, будут собирать в Калуге и Петербурге

Выпуск машин, уровень локализации которых будет соответствовать необходимому для господдержки, стартует до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Автомобили будут производить в Калуге и Санкт-Петербурге. Он уточнил, что начало производства, в соответствии с утвержденными Минпромторгом правилами по количеству баллов, находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что на программы стимулирования спроса в текущем году власти должны направить 63 млрд рублей. Из этой суммы 36 млрд рублей будет направлено на льготные автокредиты и 27 млрд рублей – на льготный лизинг.

Под условия программы попадают машины с ДВС и ценой до 2 млн рублей, набравшие не менее 2000 баллов по уровню локализации производства.

Также по программе льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести электромобили и последовательные гибриды, собранные в РФ, со скидкой 35% (но не более 925 тысяч рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки – до 900 тыс. рублей.

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Источник: ТАСС