Кроссовер на гарантии (!) за 850 тысяч рублей — а что с ним не так?

«За рулем» рассказал, какая версия Москвича 3 за два года теряет половину цены

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев обращает внимание на тот факт, что на вторичном рынке не так уж много кроссоверов с вариаторами – всего 14% от общего числа авто сегмента SUV.

При этом на дорогих моделях вроде Land Cruiser или Range Rover вариатор не встретишь, а вот в ценовой группе «до 2 млн рублей» доля машин с вариаторами уже 19%. Средний пробег – около 140 тысяч км, то есть близко к пределу, на котором вариатор требует переборки или... утилизации. Но цены – очень привлекательные! Стоит ли связываться? Смотрим на примере кроссовера Москвич 3.

На вторичке эти машины стоят от 850 тысяч рублей – столько просят за двухлетки с пробегом 50-100 тысяч км. И они еще на гарантии!

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Сразу бросается в глаза, что машин с механической коробкой за эти деньги нет – они дороже и стоят 1,2 млн рублей. Значит, дело именно в вариаторе. И очень похоже, что Москвич 3 с вариатором – неликвид, раз уж за два года теряет половину цены. А это вариатор Punch VT3S, где буква S указывает на модернизированный вариант коробки, ведущей историю с 2009 года. Компания Punch Powertrain – формально бельгийская, принадлежит китайским владельцам, основное производство расположено в Китае.

У вариаторов Punch неплохая репутация, но сложилась она, в основном, по предыдущему VT2. Поздние версии VT3 изучены не полностью. Хотя известно о них многое, в том числе и то, что теоретически они могут служить 300 тысяч км, а в ремонт нередко приезжают при пробеге еще до 50 тысяч км.

Особенность конструкции – блок фрикционов вместо традиционного гидротрансформатора. В случаях ранних поломок виноват обычно не он, но он может быть в числе изношенных компонентов и потребует замены. Основная симптоматика – шум и гул при разгоне. Основные виновники – подшипники валов. Похоже, попадаются бракованные.

Нюанс обслуживания VT3 – необходимость периодической калибровки блока фрикционов. Рабочую жидкость рекомендуют менять каждые 30 тысяч км или чаще. Справедливости ради, на многих Москвичах (и JAC JS4, на базе которого сделан Москвич) VT3 «уехали» за 100 тысяч км, и никаких проблем с ними не возникало... Комбинация турбомотора и вариатора – это модно и экологично, но не про ресурс. В данном случае двигатель 1.5 особого недоверия не вызывает – впрыск распределенный. Риски же, связанные с вариатором, весьма велики.

Как ведут себя вариаторы на других кроссоверах с пробегом и стоит ли рассматривать покупку такой машины за очень (!) небольшие деньги? Читайте в новой статье!