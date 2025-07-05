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Модные, но опасные? Почему эксперты бьют тревогу из-за дизайна современных кроссоверов и внедорожников

Современные автомобили все больше теряют в обзорности из-за размеров и дизайна

Передние слепые зоны популярных автомобилей стали значительно больше за последние 25 лет, подтвердило исследование Страхового института дорожной безопасности (IIHS) США и Центра Вольпе.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Эта тревожная тенденция, которую ощущают и европейские водители, особенно заметна у внедорожников и пикапов. Ученые проанализировали пять моделей-бестселлеров: Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V и Toyota Camry, сравнив их текущие версии с предшествующими, конца 1990-х – начала 2000-х.

Для оценки видимости использовалась портативная 360-градусная камера, регулируемая под разный рост водителя, и специальное ПО, создающее «карту» зон обзора вокруг машины. Фокус был на 180-градусной передней зоне в радиусе 10 метров. Результаты шокируют: современные авто видят лишь малую часть пространства перед капотом.

Хуже всех показал себя кроссовер Honda CR-V – видимость упала с 68% (1998–1999 г.в.) до катастрофических 28% (2023 г.в.). Chevrolet Suburban потерял почти половину обзора (с 56% в 2000 г. до 28% в 2023 г.), а Ford F-150 опустился с 43% (1997 г.) до 36%. Седаны Accord и Camry сохранили лучшую обзорность, но тоже ухудшили показатели (от 65% до 60% и от 61% до 57% соответственно).

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Главными виновниками эксперты называют не столько толстые стойки, сколько габариты и конструкцию: высокие капоты, увеличенные передние части, крупные зеркала и углы наклона лобового стекла.

Эта проблема напрямую влияет на безопасность. Так, в США фиксируется пугающий рост смертности пешеходов: 7522 погибших в 2022 году (рекорд с 1981 г.), причем дети особенно уязвимы перед высокими капотами внедорожников. Хотя в 2023 году цифра снизилась до 7318, тенденция остается критической.

Институт IIHS планирует изучение еще 150 моделей, чтобы понять истинные масштабы проблемы, требующей срочного внимания автопроизводителей и регуляторов.

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Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)
Количество просмотров 258
05.07.2025 
Фото:Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)
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