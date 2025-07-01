Названы авторитетные персоны у владельцев иномарок и наших машин

РОМИР представил данные о том, кому доверяют владельцы наших машин и иномарок

Если в 2023 году абсолютным лидером доверия среди владельцев иномарок был дизайнер Артемий Лебедев, то сейчас первую позицию занял певец Владимир Пресняков. Такая динамика отражает смену авторитетов в условиях социально-экономических трансформаций и переориентации потребительских предпочтений.

Пятерка наиболее влиятельных персон для владельцев зарубежных авто также включает певца Леонида Агутина (2-е место), Германа Грефа (3-е место), телеведущего Игоря Прокопенко (4-е место) и юмористку Марину Кравец (5-е место). Примечательно, что Агутин сохранил высокие позиции, поднявшись с третьего места в 2023 году. Появление в топе главы Сбербанка и эксперта-аналитика Прокопенко эксперты связывают с запросом на финансовую стабильность и объяснение сложных мировых процессов.

Параллельно исследование выявило иной тренд среди владельцев российских машин: здесь доминируют актеры. Лидером стала Екатерина Гусева, за ней следуют Екатерина Климова, Иван Янковский, Федор Добронравов и Александр Петров. Это контрастирует с данными 2023 года, когда топ возглавляли телеведущие (Елена Малышева) и спортсмены (Роман Костомаров). Смена предпочтений интерпретируется как поиск эмоциональной разгрузки через искусство в условиях информационной напряженности.

Эксперты РОМИР объясняют эволюцию рейтингов сочетанием факторов: во время экономической неопределенности растет спрос на фигуры, ассоциирующиеся с надежностью (Греф) или способностью упрощать сложные реалии (Прокопенко). Одновременно артисты и музыканты (Пресняков, Агутин, Гусева) обеспечивают психологическую разрядку.

Это свидетельствует о разделении запросов аудитории: владельцы иномарок фокусируются на экспертно-аналитических качествах, а собственники отечественных авто – на эмоциональной стабильности через культурные образы.

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Источник: РОМИР