Новые Иволги «полетели» по самому загруженному направлению
Впервые современные электропоезда Иволга 4.0 пустили по самому интенсивному Ярославскому направлению Московской железной дороги. Торжественный запуск новых составов провели мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров – чиновники совершили поездку от Ростокино до Ярославского вокзала.
Поезда будут курсировать по маршруту Пушкино – Ярославский вокзал и обратно, выполняя пять рейсов в день. Это существенное обновление парка для направления, где ежедневно перевозится около 300 тысяч пассажиров, а в час пик поезда отправляются каждые 2,5 минуты.
Поезда Иволга 4.0 созданы для интенсивной эксплуатации. Они оснащены современными системами климат-контроля и безопасности. Пассажирам предлагаются эргономичные кресла, розетки для зарядки устройств, адаптивное освещение, Wi-Fi, а также удобные парковки для велосипедов и самокатов с возможностью подзарядки. Особое внимание уделено комфорту маломобильных граждан.
Планы по обновлению подвижного состава масштабные: до конца 2025 года на маршруты выйдут 20 новых поездов, 15 из которых — Иволги 4.0, а к 2030 году планируется поставка в общей сложности 92 поездов (свыше 1000 вагонов).
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