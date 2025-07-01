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Новые Иволги «полетели» по самому загруженному направлению

РЖД: поезда Иволга 4.0 начали курсировать по Ярославскому направлению МЖД

Впервые современные электропоезда Иволга 4.0 пустили по самому интенсивному Ярославскому направлению Московской железной дороги. Торжественный запуск новых составов провели мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров – чиновники совершили поездку от Ростокино до Ярославского вокзала.

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Электропоезд Иволга 4.0
Электропоезд Иволга 4.0

Поезда будут курсировать по маршруту Пушкино – Ярославский вокзал и обратно, выполняя пять рейсов в день. Это существенное обновление парка для направления, где ежедневно перевозится около 300 тысяч пассажиров, а в час пик поезда отправляются каждые 2,5 минуты.

Поезда Иволга 4.0 созданы для интенсивной эксплуатации. Они оснащены современными системами климат-контроля и безопасности. Пассажирам предлагаются эргономичные кресла, розетки для зарядки устройств, адаптивное освещение, Wi-Fi, а также удобные парковки для велосипедов и самокатов с возможностью подзарядки. Особое внимание уделено комфорту маломобильных граждан.

Электропоезд Иволга 4.0
Электропоезд Иволга 4.0

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Планы по обновлению подвижного состава масштабные: до конца 2025 года на маршруты выйдут 20 новых поездов, 15 из которых — Иволги 4.0, а к 2030 году планируется поставка в общей сложности 92 поездов (свыше 1000 вагонов).

Электропоезд Иволга 4.0
Электропоезд Иволга 4.0
Электропоезд Иволга 4.0
Электропоезд Иволга 4.0

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Алексеева Елена
Количество просмотров 823
01.07.2025 
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