Почему заправка под «завязку» – скрытая угроза для вашего авто

Специалисты советуют не доливать топливо до самого верха

Многие водители заправляются «до щелчка», когда пистолет автоматически отключается. Но некоторые потом доливают топливо до самого верха, считая это простой добавкой. На деле такая привычка не так уж и безобидна, предупреждают специалисты издания Pravda.Ru.

Важная деталь в автомобиле – адсорбер в системе улавливания паров топлива. Он предотвращает выброс паров в атмосферу, направляя их в двигатель. Переполненный бак приводит к попаданию жидкого топлива в зону, предназначенную только для паров, нарушая работу адсорбера и системы вентиляции. Это может вызвать ошибки на приборной панели.

Переполнение также нарушает вентиляцию бака: излишки топлива могут просочиться через дренажные каналы, создавая риск запаха в салоне и подтеков, особенно в жару или при активной езде.

Кроме того, избыток топлива повышает давление в баке (особенно летом при расширении). Это мешает испарению и может повредить датчики уровня, приводя к их неточным показаниям и сбоям в расчетах пробега и остатка топлива.

Таким образом, заправка «до щелчка» – установленный производителями безопасный предел, который лучше не нарушать.