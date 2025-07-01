В Петергофе перекроют движение из-за «Бала медалистов»
Для проведения «Бала медалистов» 1 июля движение в Петергофе ограничат
Для проведения мероприятия «Бал медалистов» 1 июля будут введены временные ограничения движения в Петергофе.
С 16:30 до 23:59 перекроют проезд по Разводной улице от Санкт‑Петербургского проспекта до Разводной площади и по Прудовой улице от Санкт‑Петербургского проспекта до улицы Морского Десанта.
Также с полуночи 30 июня до 23:59 первого июля запрещена остановка транспорта на Разводной улице от Эйхенской улицы до Санкт‑Петербургского проспекта.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.
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Источник: «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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01.07.2025
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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