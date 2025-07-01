Массаж и звездное небо — в РФ начинаются продажи необычного авто

Минивэн GAC M8 получил премиальную версию Lounge с четырехместным салоном

Если вам казалось, что GAC M8 – автомобиль хороший, но недостаточно премиальный, то спешим вас обрадовать.

Теперь минивэн обзавелся в России версией GAC M8 Lounge, в которой всего четыре места. Да-да, тут салон формата 2+2 с креслами авиационного типа. Вкупе с внушительными габаритами (5212 мм в длину, колесная база 3070 мм) это ощущается как настоящий офис на колесах. Тем паче, что задний ряд отделен звукоизоляционной перегородкой со встроенным 34-дюймовым экраном.

За экраном – электрохромное стекло с функцией затемнения для сохранения приватности. Благодаря этому можно без помех работать, смотреть фильмы или любимый контент. Кроме того, для второго ряда доступны независимая аудиосистема с 13 динамиками (включая сабвуфер), беспроводные зарядки у каждого кресла, USB-разъемы, столики, мини-бар с холодильником до –10°C.

Особая фишка – это кресла: они полностью раскладываются в горизонтальное положение – в дороге можно полноценно отдыхать. В них есть вентиляция, подогрев и функция массажа. Каждое кресло второго ряда регулируется в десяти направлениях, включая электрорегулировку подголовника и оттоманки в четырех направлениях.

Также в комплектации трехзонный климат, ароматизация воздуха, подсветка «звездное небо». В отделке применены декоративные элементы с текстурой агатового дерева и серые хромированные вставки, подчеркивающие премиальный характер автомобиля.

В России GAC M8 Lounge будет предложен в трех цветах кузова: белый, черный, золотой, и двух эксклюзивных вариантах интерьера: светлый и коричневый. Продажи стартуют 1 июля, цена – 7,5 млн рублей.