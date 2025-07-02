Редкий классический «американец» почти без пробега выставлен на продажу в России

В Москве продают Chevrolet Corvette C3 1979 года за 9,5 млн рублей

В столице появилась редкая возможность приобрести настоящую легенду – Chevrolet Corvette C3 1979 года.

Этот двухместный спорткар стал символом для целого поколения автолюбителей. В 1979 году модель установила абсолютный рекорд, достигнув тиража 53 807 экземпляров.

Дизайн третьего поколения вдохновлен концептом Mako Shark II и отличается острым носом, обтекаемыми формами кузова и съемной стеклянной крышей T-top.

Chevrolet Corvette C3

Салон оформлен в ярко-красных оттенках, подчеркивающих спортивный характер автомобиля. В том году Corvette получил новые сиденья, которые обеспечивают дополнительную боковую поддержку и комфорт во время динамичной езды.

Под капотом установлен атмосферный V8 объемом 5,7 литра мощностью 213 лошадиных сил, работающий в паре с АКП, привод задний. Пробег автомобиля составляет всего три тысячи километров, и, несмотря на свой возраст, он в отличном состоянии. Продавец оценил такой экземпляр в 9,5 миллиона рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Авито