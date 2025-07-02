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Редкий классический «американец» почти без пробега выставлен на продажу в России

В Москве продают Chevrolet Corvette C3 1979 года за 9,5 млн рублей

В столице появилась редкая возможность приобрести настоящую легенду – Chevrolet Corvette C3 1979 года.

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Этот двухместный спорткар стал символом для целого поколения автолюбителей. В 1979 году модель установила абсолютный рекорд, достигнув тиража 53 807 экземпляров.

Дизайн третьего поколения вдохновлен концептом Mako Shark II и отличается острым носом, обтекаемыми формами кузова и съемной стеклянной крышей T-top.

Chevrolet Corvette C3
Chevrolet Corvette C3
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ТЕСТ МАСЕЛ

Салон оформлен в ярко-красных оттенках, подчеркивающих спортивный характер автомобиля. В том году Corvette получил новые сиденья, которые обеспечивают дополнительную боковую поддержку и комфорт во время динамичной езды.

Под капотом установлен атмосферный V8 объемом 5,7 литра мощностью 213 лошадиных сил, работающий в паре с АКП, привод задний. Пробег автомобиля составляет всего три тысячи километров, и, несмотря на свой возраст, он в отличном состоянии. Продавец оценил такой экземпляр в 9,5 миллиона рублей.

Chevrolet Corvette C3
Chevrolet Corvette C3
Chevrolet Corvette C3
Chevrolet Corvette C3
Chevrolet Corvette C3
Chevrolet Corvette C3
Chevrolet Corvette C3

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 920
02.07.2025 
Фото:Авито
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