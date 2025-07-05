В России сильно подешевел добротный японский кроссовер из параллельного импорта

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Российские цены на кроссовер Mitsubishi ASX стартуют от 2,9 млн рублей

В России продолжаются продажи кроссоверов Mitsubishi ASX, несмотря на ограничения в поставках.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

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У дилеров доступны автомобили различных годов выпуска и модификаций. Стоимость переднеприводной версии с 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) и вариатором начинается от 3 млн рублей.

Однако с учетом кредитных скидок и трейд-ина цена снижается до 2,9 млн рублей. Полноприводная версия этого авто с тем же мотором и трансмиссией стоит 4,05 млн рублей, но крупные скидки, достигающие 800 тыс. рублей при условии приобретения в кредит и оформления страховки КАСКО, позволяют снизить цену до 3,25 млн рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX
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ТЕСТ МАСЕЛ

Базовая комплектация GLX включает 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л.с., вариатор и полный привод. Среди стандартного оборудования – светодиодные фары, датчики света и дождя, кондиционер, круиз-контроль, а также медиасистема с сенсорным экраном.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 55985
05.07.2025 
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+16