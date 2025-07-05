В России сильно подешевел добротный японский кроссовер из параллельного импорта

Российские цены на кроссовер Mitsubishi ASX стартуют от 2,9 млн рублей

В России продолжаются продажи кроссоверов Mitsubishi ASX, несмотря на ограничения в поставках.

Mitsubishi ASX

У дилеров доступны автомобили различных годов выпуска и модификаций. Стоимость переднеприводной версии с 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) и вариатором начинается от 3 млн рублей.

Однако с учетом кредитных скидок и трейд-ина цена снижается до 2,9 млн рублей. Полноприводная версия этого авто с тем же мотором и трансмиссией стоит 4,05 млн рублей, но крупные скидки, достигающие 800 тыс. рублей при условии приобретения в кредит и оформления страховки КАСКО, позволяют снизить цену до 3,25 млн рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX

Базовая комплектация GLX включает 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л.с., вариатор и полный привод. Среди стандартного оборудования – светодиодные фары, датчики света и дождя, кондиционер, круиз-контроль, а также медиасистема с сенсорным экраном.

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Источник: Тарантас Ньюс