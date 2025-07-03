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Берем Кашкай за миллион — сделка века или полный провал?

«За рулем» рассказал о проблемах подержанного Nissan Qashqai с вариатором

Nissan Qashqai – машина знаменитая, и в большинстве случаев это хорошая слава.

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А можно ли взять нормальный Кашкай с пробегом, располагая всего миллионом рублей? Как рассказал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, в 1 млн рублей укладывается первое поколение, в том числе рестайлинг (2010-2013), но пробеги часто уходят за 200 тысяч км. Причем надежный гидроавтомат в трансмиссии возможен только при дизельном двигателе, а такое сочетание у нас официально не продавали. Что же остается?

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Кроссоверов с механикой на рынке меньше одной трети. Все остальные – с вариатором Jatco JF015E (при моторе 1.6) или Jatco JF011E (при моторе 2.0).

Давайте посмотрим, что представляют собой вариаторные Кашкаи на больших пробегах.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Машин с пробегами до 100 тысяч км очень мало, и стоят они до 2 млн рублей. Из тех, что дешевле миллиона, можно подыскать экземпляр с пробегом в пределах 110-120 тысяч км. Массовые CVT Jatco у нас изучены досконально, о них сказано все. Резюмируя сказанное: JF015E и JF011E могут служить 220-270 тысяч км, но в большинстве случаев им это не удается.

С «пятнадцатым» вариатором можно рассчитывать на 100-120 тысяч км безотказной работы, автомобиль с «одиннадцатым» вариатором проедет около 150 тысяч км, но даже эти скромные ожидания не всегда оправдываются.

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Исходя из этого, стоит как следует подумать, выбирая Qashqai с вариатором и пробегом под 200 тысяч км. Даже если вариатор еще жив, то вряд ли будет радовать долго. Другой разговор, если продавец может документально подтвердить замену или ремонт вариатора на том или ином пробеге. И помним, что помимо вариаторов у «первого» Кашкая есть другие недостатки: сыпучая ходовая часть, нежная рулевая рейка, а на возрастных машинах часты отказы электрики.

Но вообще, цены на бэушки с вариаторами вполне подъемные, поэтому смотрим, что есть понадежнее Кашкая, — в новой статье «За рулем».

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Nissan и «За рулем»
Количество просмотров 9665
03.07.2025 
Фото:Nissan и «За рулем»
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+11