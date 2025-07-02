«Девятка» за шесть лямов: как обычная «тачка» из СССР превратилась в роскошный раритет

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Продается ВАЗ-2109 в идеальном состоянии за 6,2 млн рублей

На просторах российского рынка появилось необычное предложение – ВАЗ-2109 1989 года выпуска в бежевом цвете. Сам автомобиль оценивается в сумму, сопоставимую с ценой новой Lada Granta, однако его главная изюминка – эксклюзивные номера – добавляет к стоимости еще 5 млн рублей.

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ВАЗ-2109 1989 года выпуска
ВАЗ-2109 1989 года выпуска

Этот хетчбек с 1,3-литровым 64-сильным двигателем и механической коробкой передач сохранил первозданное состояние. Пробег за 36 лет составил всего 19 000 км, а история автомобиля подтверждена пятью записями в отчете Автотеки. Владелец уверяет, что машина не бита, не перекрашивалась, а в салоне до сих пор ощущается тот самый ностальгический запах нового вазовского авто.

ВАЗ-2109 1989 года выпуска
ВАЗ-2109 1989 года выпуска

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Базовая цена «девятки» – 1,2 млн рублей, но если покупатель пожелает приобрести ее с редкими номерами Е 555 ЕЕ 90, то итоговая сумма вырастет до 6,2 млн рублей. Также продавец уверяет, что в наличии есть другие престижные номера Москвы и Московской области.

ВАЗ-2109 1989 года выпуска
ВАЗ-2109 1989 года выпуска

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Автомобиль находится в подмосковном Голицыно.

ВАЗ-2109 1989 года выпуска
ВАЗ-2109 1989 года выпуска

Источник: «Российская газета» и Avito.Авто

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Алексеева Елена
Фото:Авито
Количество просмотров 1965
02.07.2025 
Фото:Авито
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