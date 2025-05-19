Lada Granta с увеличенным клиренсом: новые подробности

«Лада.Онлайн»: продажи Lada Granta Active Cross стартуют в июле

Приподнятая версия лифтбека Lada Granta под названием Active Cross появится в продаже в июле 2025 года, ее цена будет раскрыта ближе к выходу на рынок, информирует портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в версии Active Cross лифтбек Granta будет предлагаться в двух комплектациях. В первой модель предложат с двигателем мощностью 90 л.с., во второй мощность мотора составит 106 л.с.

Lada Granta Active Cross

В самой доступной комплектации модель получит 15-дюймовые диски, две подушки безопасности, дверные ручки и зеркала в цвет кузова, передние кресла с обогревом и аудиосистему. В старшей комплектации у автомобиля будет медиасистема Enjoy Pro, климат-контроль, задние парктроники и другое.

Уточняется, что кросс-версия такой Granta отличается от стандартной увеличенным со 180 до 198 миллиметров клиренсом, собственными бамперами, улучшающими геометрию кузова, и защитным обвесом.

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Источник: «Лада.Онлайн»