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Lada Granta с увеличенным клиренсом: новые подробности

«Лада.Онлайн»: продажи Lada Granta Active Cross стартуют в июле

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Приподнятая версия лифтбека Lada Granta под названием Active Cross появится в продаже в июле 2025 года, ее цена будет раскрыта ближе к выходу на рынок, информирует портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в версии Active Cross лифтбек Granta будет предлагаться в двух комплектациях. В первой модель предложат с двигателем мощностью 90 л.с., во второй мощность мотора составит 106 л.с.

Lada Granta Active Cross
Lada Granta Active Cross

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В самой доступной комплектации модель получит 15-дюймовые диски, две подушки безопасности, дверные ручки и зеркала в цвет кузова, передние кресла с обогревом и аудиосистему. В старшей комплектации у автомобиля будет медиасистема Enjoy Pro, климат-контроль, задние парктроники и другое.

Уточняется, что кросс-версия такой Granta отличается от стандартной увеличенным со 180 до 198 миллиметров клиренсом, собственными бамперами, улучшающими геометрию кузова, и защитным обвесом.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ.

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Источник: «Лада.Онлайн»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 10
19.05.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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