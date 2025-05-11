У Lada Granta появилась новая версия: известна цена

Автомобиль Lada Granta предлагают в новой версии Life за 1,17 млн рублей

В обновленных прайс-листах Lada Granta появилась новая комплектация под названием Life. Седан Lada Granta в этой версии доступен с 90- и 106-сильными моторами на выбор.

В этой комплектации нет иммобилайзера, сигнализации, противотуманных фар, заднего сиденья с раскладной спинкой в пропорции 60/40, центрального замка с д/у, складного ключа, электростеклоподъемников задних дверей, обогрева ветрового стекла, круиз-контроля с ограничителем скорости, а также установлен обычный кондиционер.

Стоимость седана составляет 1 167 000 и 1 197 000 рублей в зависимости от выбранного мотора. Уточняется, что для двигателя мощностью 900 л. с. версия Life является топовой. Для модели с мотором мощностью 106 л. с. доступна версия #Club EnjoY стоимостью 1 269 000 рублей.

Лифтбек в аналогичной версии стоит 1 197 000 и 1 227 000 рублей, топ-версия #Club EnjoY – 1 303 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

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Источник: «Российская газета»