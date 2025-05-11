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У Lada Granta появилась новая версия: известна цена

Автомобиль Lada Granta предлагают в новой версии Life за 1,17 млн рублей

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В обновленных прайс-листах Lada Granta появилась новая комплектация под названием Life. Седан Lada Granta в этой версии доступен с 90- и 106-сильными моторами на выбор.

В этой комплектации нет иммобилайзера, сигнализации, противотуманных фар, заднего сиденья с раскладной спинкой в пропорции 60/40, центрального замка с д/у, складного ключа, электростеклоподъемников задних дверей, обогрева ветрового стекла, круиз-контроля с ограничителем скорости, а также установлен обычный кондиционер.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
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Стоимость седана составляет 1 167 000 и 1 197 000 рублей в зависимости от выбранного мотора. Уточняется, что для двигателя мощностью 900 л. с. версия Life является топовой. Для модели с мотором мощностью 106 л. с. доступна версия #Club EnjoY стоимостью 1 269 000 рублей.

Лифтбек в аналогичной версии стоит 1 197 000 и 1 227 000 рублей, топ-версия #Club EnjoY – 1 303 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7371
11.05.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-38