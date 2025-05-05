Знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже: известна цена

Дилер привез в Россию новый кроссовер Renault Koleos за 4,5 млн рублей

В России появился в продаже новый Renault Koleos по цене 4,5 млн рублей. Автомобиль продает мультибрендовый автосалон из Владивостока.

За столько сразу на нескольких сайтах бесплатных объявлений продается новый Renault Koleos 2022 г. в.. Владивостокский дилер обещает предоставить покупателю бесплатное ТО, комплексную мойку и годовую техническую гарантию.

Renault Koleos

Koleos доступен в богатой комплектации с полуцифровой приборной панелью, вертикальным сенсорным экраном мультимедиа, двухзонным климат-контролем, кожаным салоном, панорамной крышей и электроприводом багажника. У автомобиля есть бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и «зимний пакет» с подогревом сидений, руля и зеркал.

Под капотом кроссовера 2,5-литровый атмосферник мощностью 171 л.с., вариатор Jatco JF016E. Этот мотор известен своей надежностью благодаря цепному приводу ГРМ и чугунным гильзам в алюминиевой ГБЦ.

Интерьер Renault Koleos

Koleos оснащен полным приводом All Mode 4х4 i.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

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Источник: «Автоновости дня»