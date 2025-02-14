Полноприводный кроссовер с надежным мотором — дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Renault Koleos по цене от ₽3,5 млн

Частник из Петербурга продает новый кроссовер Renault Koleos на одном из классифайдов за 3 500 000 рублей. Для сравнения, новый Geely Atlas в базе с передним приводом стоит от 3 517 190 рублей, а цена Jaecoo J8 начинается от 4 599 000 рублей.

Автомобиль предлагается в богатой комплектации Premium, включающей кожаную отделку салона, полуцифровую приборку, мультимедиа с крупным экраном, подогрев и вентиляцию передних сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и прочее.

Под капотом Renault Koleos 2,5-литровый 171-сильный атмосферный мотор, вариатор. Автомобиль оснащен системой полного привода All Mode 4×4 i.

Двигатель выделяется надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевой ГБЦ, а вариатор с индексом JF016E произведен японской компанией Jatco.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: «Автоновости дня»