Автозапчасти в России: почему цены растут, а спрос бьет рекорды

Fit Service: автозапчасти в России подорожали в 2025 году на 15%

В 2025 году автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Такой вывод сделали эксперты сети автосервисов Fit Service, проанализировав данные за первое полугодие. Рост цен связан с несколькими факторами: подорожавшей логистикой, инфляцией, введением обязательной маркировки и увеличением налоговой нагрузки на бизнес. Однако, в отличие от прошлых лет, подорожание происходит плавнее и менее заметно для автовладельцев.

При этом спрос на запчасти только растет. За полгода средний чек увеличился: теперь каждый клиент покупает 7,2 детали против 6,8 в 2024 году. Это связано с тем, что машины в России стареют – средний возраст парка превышает 15 лет, а такие автомобили требуют больше ремонта, а не просто планового ТО.

Чаще всего россияне покупают моторные масла, технические жидкости (тормозную, антифриз), фильтры, лампы и свечи зажигания. Также в топе детали подвески, которые быстрее изнашиваются из-за российских дорог и климата.

По словам Татьяны Овчинниковой, директора Fit Service, несмотря на увеличение количества сложных ремонтов, товары для технического обслуживания продолжают пользоваться наибольшим спросом. Она подчеркивает, что возраст автомобиля напрямую влияет на частоту замены расходных материалов – чем машина старше, тем чаще необходимо менять масло и фильтры.

Таким образом, несмотря на подорожание, рынок автозапчастей демонстрирует устойчивый рост – владельцы стареющих машин вынуждены тратить больше на поддержание их в рабочем состоянии.

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Источник: «Российская газета»